Prosafe SE Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prosafe SE Registered präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.19 NOK. Ein Jahr zuvor waren -13.810 NOK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 37.84 Prozent auf 438.9 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 318.4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch