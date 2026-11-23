Prosafe SE Registered hat am 20.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Prosafe SE Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.29 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.56 NOK je Aktie gewesen.

Prosafe SE Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 506.1 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 541.2 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch