Prored Partners: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prored Partners lud am 14.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 20.78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13.270 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 62.60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch