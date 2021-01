Proposez la candidature d'une ou d'un journaliste canadien chevronné pour le Prix Couronnement de carrière de la FJC

TORONTO, le 20 janv. 2021 /CNW/ - Les mises en candidature sont maintenant ouvertes pour le Prix Couronnement de carrière de la Fondation pour le journalisme canadien (FJC) qui rend hommage à une ou un journaliste canadien dont la carrière démontre un dévouement à l'égard du métier et dont le travail sert d'inspiration aux autres. La date limite est le 19 février.

« Le passé est garant de l'avenir, » déclarait Chantal Hébert, membre du jury et chroniqueuse politique pour le Toronto Star, L'Actualité, l'émission The National à la chaîne anglaise de Radio-Canada et Les Coulisses du pouvoir, à la chaîne francophone. « En soulignant le parcours de grands journalistes, c'est vraiment la grandeur du métier et l'amour qu'il inspire à ceux qui le pratiquent que l'on célèbre. »

Les personnes mises en candidature seront considérées en fonction de leurs réalisations pour :

l'ensemble de leur travail journalistique au cours de leur carrière;

leur contribution à la société par la pratique d'un journalisme d'impact;

la reconnaissance et le respect des pairs et de la communauté.

Les personnes qui ont travaillé dans n'importe quel type de média (imprimé, radiodiffusion, numérique) et dans n'importe quel domaine journalistique (nouvelles, affaires, politique, caricatures, arts, etc.) sont susceptibles d'être sélectionnées.

L'an dernier, la lauréate était Kim Bolan, journaliste d'enquête au Vancouver Sun qui couvre les gangs et le crime organisé, pour son engagement sans faille envers la vérité malgré les menaces et l'intimidation à son égard.

Il s'est ainsi joint à une liste de journalistes estimés qui ont reçu le prix, dontJohn Honderich, Peter Mansbridge, Jean Pelletier, Lloyd Robertson, Michel Auger, Peter Bregg, Lise Bissonnette, Joe Schlesinger, Sally Armstrong, Knowlton Nash, June Callwood, Trina McQueen, Bernard Deromeet Robert Fulford, entre autres.

La personne gagnante sera honorée lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix de la FJC le 9 juin prochain.

Soumettez votre nomination en ligne.



Voici les membres du jury :

Michel Cormier (président), ancien directeur de l'information à Radio-Canada;

(président), ancien directeur de l'information à Radio-Canada; La très honorable Adrienne Clarkson , coprésidente de l'Institut pour la citoyenneté canadienne et ancienne gouverneure générale (1999-2005);

, coprésidente de l'Institut pour la citoyenneté canadienne et ancienne gouverneure générale (1999-2005); Esther Enkin , ancienne ombudsman, CBC News ;

, ancienne ombudsman, ; Hamlin Grange , conseiller principal, DiversiPro;

, conseiller principal, DiversiPro; Chantal Hébert , chroniqueuse politique, Toronto Star , L'Actualité , CBC, Radio-Canada;

, chroniqueuse politique, , , CBC, Radio-Canada; Lou Clancy , professeur invité, programme Journalism Outreach de Massey College à l'Université de Toronto , et directeur de LJM Strategies.

Cision est le partenaire exclusif de distribution de la FJC.

À propos de la Fondation pour le journalisme canadien

Fondée en 1990, la Fondation pour le journalisme canadien fait la promotion, souligne et encourage l'excellence en journalisme. Elle administre un prestigieux programme annuel de prix et de bourses d'études qui comprend un gala de l'industrie où des chefs de file de l'information, des journalistes et des entreprises canadiennes se réunissent pour rendre hommage à des réalisations journalistiques exceptionnelles et à la qualité du journalisme professionnel. Grâce à ses conférences J-Talks, une série de conférences publiques présentées chaque mois, la FJC facilite le dialogue entre les journalistes, les gens d'affaires, les universitaires et les étudiants sur le rôle des médias dans la société canadienne et les défis auxquels font face les médias à l'ère numérique. La FJC encourage également l'enseignement, la formation et la recherche dans le domaine du journalisme.

