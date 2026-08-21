ProPhase Labs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ProPhase Labs präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 19.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch