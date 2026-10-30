ProPetro verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ProPetro lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProPetro noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProPetro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 355.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 293.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch