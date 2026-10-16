property technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

property technologies veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 20.91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte property technologies 19.10 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat property technologies im vergangenen Quartal 13.05 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte property technologies 11.87 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch