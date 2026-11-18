Property Solutions Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -232.800 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2775.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch