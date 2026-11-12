Property Data Bank, stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Property Data Bank, veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16.25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 11.89 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Property Data Bank, 961.9 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 827.2 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch