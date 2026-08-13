Property Data Bank, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Property Data Bank, gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 14.74 JPY. Im letzten Jahr hatte Property Data Bank, einen Gewinn von 10.87 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Property Data Bank, mit einem Umsatz von insgesamt 879.6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch