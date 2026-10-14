PROPERST: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PROPERST liess sich am 13.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PROPERST die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 42.62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 18.13 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat PROPERST 15.70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 87.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch