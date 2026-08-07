Propel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Propel hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.57 CAD gegenüber 0.540 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Propel im vergangenen Quartal 248.6 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Propel 198.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch