Propel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Propel hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.66 CAD, nach 0.520 CAD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Propel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 282.0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 209.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch