Propanc Biopharma stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Propanc Biopharma hat am 25.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16.67 USD. Im Vorjahresquartal waren -8.770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 17.620 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Propanc Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -371.250 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch