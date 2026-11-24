PROOF Acquisition A hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PROOF Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von 1.20 USD vermeldet.

Das vergangene Quartal hat PROOF Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 1.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 247.37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch