PROOF Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

PROOF Acquisition A gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

PROOF Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.06 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.770 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 96.14 Prozent auf 1.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24.9 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch