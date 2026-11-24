PROOF Acquisition A hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1.26 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 247.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch