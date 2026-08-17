PROOF Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PROOF Acquisition A präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0.06 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.750 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 96.14 Prozent auf 1.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PROOF Acquisition A 24.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch