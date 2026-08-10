Promise Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Promise Technology veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.46 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Promise Technology ein Ergebnis je Aktie von -1.120 TWD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19.94 Prozent zurück. Hier wurden 124.8 Millionen TWD gegenüber 155.8 Millionen TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch