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20.11.2026 13:00:00
Promis, Partys, Prunk: Die Deutsche Bank und die gestohlenen Milliarden
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
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17:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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17:58
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert schlussendlich (finanzen.ch)
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17:01
|Deutsche Bank: Islamisten gesucht. Buddhisten und Dönerhersteller gefunden (Spiegel Online)
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16:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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15:58
|XETRA-Handel LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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15:58
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
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15:58
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
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|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- US-Tech-Börsen von Bären belastet -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht deutlich nach unten. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.