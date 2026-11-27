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27.11.2026 06:37:00
Promino Nutritional Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Promino Nutritional Sciences präsentierte in der am 25.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.8 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.4 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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