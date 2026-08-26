Promino Nutritional Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Promino Nutritional Sciences hat am 24.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 0.2 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.5 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch