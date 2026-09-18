UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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18.09.2026 06:00:46
Prominenter US-Asset Manager schaltet sich in die UBS-Kapitaldebatte ein
UBS beschäftigt neben Politik, Regulatoren auch internationale Investoren wie Pimco. (Bild: zVg)">
Mitten in der politischen Auseinandersetzung um die künftigen Eigenmittelvorschriften für die UBS appelliert einer der weltweit bedeutendsten Anleiheinvestoren zu einer gemässigten Lösung.
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu UBS
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09:41
|Schweiz: Grossbank UBS droht mit Wegzug (Spiegel Online)
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09:29
|UBS Aktie News: UBS am Vormittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
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09:28
|SIX-Handel SLI beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
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09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
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17.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu UBS
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
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Der heimische Aktienmarkt stabilisiert sich am Freitag, während der deutsche Leitindex nachgibt. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.