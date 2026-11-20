Promimic Registered hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.06 SEK. Im letzten Jahr hatte Promimic Registered einen Gewinn von -0.060 SEK je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.73 Prozent auf 11.2 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch