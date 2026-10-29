Promact Plastics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Promact Plastics hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0.180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Promact Plastics im vergangenen Quartal 84.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10348.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Promact Plastics 0.8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch