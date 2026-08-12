Promact Plastics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Promact Plastics hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0.220 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6730.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 51.2 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 0.8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch