Prolongation des travaux à la traverse Québec-Lévis

QUÉBEC, le 2 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) doit malheureusement informer sa clientèle d'une nouvelle prolongation des travaux aux embarcadères de la traverse Québec-Lévis. Le service régulier reprendra dès que l'entrepreneur aura complété les travaux, soit au plus tôt à la mi-novembre.

Rappelons que la portion planifiée des travaux s'est déroulée selon l'échéancier initial. Le 16 octobre dernier, la STQ cependant avait été forcée de prolonger une première fois les travaux pour réaliser une intervention non planifiée, soit le remplacement d'une partie de la structure d'acier située sous la passerelle piétonne.

Ces travaux non planifiés se sont avérés plus complexes et plus longs qu'anticipé en raison d'imprévus propres à la réfection de structures âgées de plusieurs décennies, ce qui force un nouveau report. La météo a également compliqué les travaux de soudure à certains moments.

L'entrepreneur et ses employés travaillent à la cadence maximale afin de permettre à la STQ de recommencer à offrir le service aux automobilistes le plus rapidement possible.

Le service continuera entretemps à être offert aux piétons et aux cyclistes à l'aide de la rampe d'appoint et selon l'horaire actuellement en vigueur. Le personnel de la STQ sera disponible aux abords des gares fluviales pour diriger les clients vers la zone d'embarquement temporaire.

Des rabais pour remercier les clients

La STQ est tout à fait consciente des impacts de ces prolongations sur ses clients. Pour remercier sa clientèle régulière de sa patience et de sa compréhension, la STQ offrira des rabais considérables lorsque le service sera de retour à la normale. Les détails seront dévoilés avant la fin des travaux.

SOURCE Société des traversiers du Québec