Prolongation de la période de présentation des demandes pour les employeurs dans le cadre d'Emplois d'été Canada 2020

GATINEAU, QC, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Le programme Emplois d'été Canada (EEC) donne à des dizaines de milliers de jeunes Canadiens l'occasion d'acquérir des compétences et une précieuse expérience de travail qui les aideront à entreprendre une carrière intéressante.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé que la période de présentation des demandes pour les employeurs dans le cadre du programme EEC 2020 a été prolongée jusqu'au 28 février 2020, afin que les jeunes Canadiens puissent profiter du plus grand nombre possible d'occasions d'emplois d'été de qualité.

Chaque année, EEC accepte les demandes de petites entreprises, d'organismes sans but lucratif et d'employeurs du secteur public qui offrent des emplois d'été de qualité pour les jeunes.

Les demandeurs qui seront retenus aux fins de financement pourront embaucher des jeunes dès le mois de mai 2020. Pour obtenir plus d'information et présenter une demande de financement, veuillez consulter le site Canada.ca/Emplois-ete-Canada ou vous rendre dans un Centre Service Canada.

Citation

« Les jeunes Canadiens ne sont pas seulement les leaders de demain; ils sont les leaders d'aujourd'hui. C'est pourquoi notre gouvernement s'assure qu'ils acquièrent les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir, tout en aidant les entreprises durant les mois occupés de l'été. Emplois d'été Canada est un programme extrêmement important pour aider les jeunes en ce sens. En offrant aux jeunes la possibilité d'acquérir une expérience enrichissante de travail rémunéré, nous nous assurons qu'ils sont outillés pour satisfaire aux exigences des emplois de demain. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Les faits en bref

Chaque année, les priorités nationales d'EEC sont mises à jour pour qu'elles reflètent la diversité et les besoins changeants de la population du Canada . Cette année, les priorités nationales d'EEC sont :

. Cette année, les priorités nationales d'EEC sont : les occasions d'emploi offertes par les organismes offrant des services aux jeunes qui déclarent appartenir à des groupes sous‑représentés sur le marché du travail ou qui rencontrent un plus grand nombre d'obstacles pour intégrer le marché du travail ou y demeurer, ou par les organismes qui ont l'intention d'embaucher de tels jeunes;



les occasions d'emploi offertes par les organismes qui offrent des services aux personnes en situation de handicap ou qui ont l'intention d'embaucher des jeunes handicapés;



les occasions d'emploi pour les jeunes vivant dans des régions rurales, des communautés éloignées ou des communautés de langue officielle en situation minoritaire;



les occasions d'emploi offertes par les organismes qui œuvrent principalement pour la protection et la conservation de l'environnement;



les occasions d'emploi pour les jeunes dans de petites entreprises, qui contribuent à la création d'emplois.

Les employeurs du secteur sans but lucratif peuvent recevoir un financement représentant jusqu'à 100 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire et de leurs charges sociales obligatoires. Les petites entreprises comptant au plus 50 employés et les employeurs du secteur public peuvent recevoir un financement pouvant atteindre 50 % du salaire horaire minimum de leur province ou de leur territoire.

Le programme EEC fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui a récemment été modernisée afin d'aider les jeunes à réussir leur transition vers le marché du travail, en particulier ceux qui rencontrent des obstacles à l'emploi.

