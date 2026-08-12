Prokidney A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prokidney A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Prokidney A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.130 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prokidney A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 31.82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch