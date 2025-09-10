Projprzem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Projprzem präsentierte in der am 08.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.33 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.500 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 108.7 Millionen PLN, gegenüber 113.8 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4.46 Prozent präsentiert.

