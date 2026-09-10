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10.09.2026 06:37:00
Projprzem: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Projprzem hat am 08.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122.3 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 108.7 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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