Projet d'investissement de plus de 6 millions de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean - Ottawa et Québec accordent près de 2,8 M$ pour le démarrage de l'usine de FjordAl Aluminium

SAGUENAY, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 2 780 000 $ à l'entreprise FjordAl Aluminium pour le démarrage d'une usine de fabrication de tiges d'aluminium dans le secteur de Jonquière, à Saguenay. Le projet, d'une valeur de 6 590 000 $, entraînera la création de 20 emplois.

Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, ainsi que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 1 000 000 $ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. L'aide du gouvernement du Québec est constituée de deux prêts, soit un premier de 990 000 $, attribué à partir des fonds propres d'Investissement Québec, et un second de 790 000 $, issu du programme ESSOR du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

« L'implantation de cette nouvelle usine à Jonquière contribue au positionnement stratégique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec comme filière régionale de la transformation de l'aluminium. Je suis heureux de l'appui de DEC à une entreprise comme FjordAl Aluminium, qui illustre bien le dynamisme et le sens de l'innovation qui caractérisent la région. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans l'entrepreneuriat pour faire croître l'économie et la prospérité des Canadiens, c'est pourquoi nous appuyons le démarrage de l'usine de FjordAl Aluminium, qui mènera à la création d'emplois de qualité dans la région du Saguenay‒Lac-Saint-Jean. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Les dirigeants de FjordAl Aluminium ont su cibler un créneau prometteur, soit les tiges d'alliage pour le soudage, la mécanique et le gainage de fils électriques, un marché en pleine croissance en Amérique du Nord. Mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard, François Tremblay et moi-même sommes fiers d'aider cette entreprise visionnaire à concrétiser un projet qui engendrera des retombées positives pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi pour tout le Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La transformation de l'aluminium fait partie des créneaux d'excellence du Saguenay-Lac-Saint-Jean et bénéficie de la synergie et des relations étroites qu'entretiennent les entreprises. La présence d'une chaîne d'approvisionnement complète facilite la réalisation de projets innovants comme celui de FjordAl Aluminium. Toutes les conditions sont réunies pour faire de ce projet un véritable succès, auquel le gouvernement est heureux de pouvoir contribuer. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Investissement Québec est fière d'accompagner FjordAl Aluminium dans son projet de mise en place d'une usine de production de tiges d'aluminium. Nous entendons continuer à soutenir l'essor du secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois, en offrant l'aide nécessaire aux grands comme aux plus petits intervenants, tels que FjordAI Aluminium, dans leurs démarches de croissance et d'innovation. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Le démarrage de FjordAl Aluminium est une excellente nouvelle puisque son implantation générera des investissements de l'ordre de 6,6 millions de dollars et créera 20 emplois de qualité, ce qui contribuera sans aucun doute à l'essor économique de notre ville et de notre région. Il s'agit d'un projet à fort potentiel qui vient renforcer le positionnement de Saguenay dans l'industrie de la transformation de l'aluminium. »

Josée Néron, mairesse de Saguenay

Faits saillants :

FjordAl Aluminium produira des tiges d'aluminium de différents alliages et diamètres. Ces tiges, produites selon un procédé de coulée continue, peuvent servir à plusieurs usages, dont la transmission électrique, le soudage ainsi que la fabrication de rivets, de clous, de vis, de boulons, de matériaux de clôture, d'antennes et de fermetures à glissière.

L'entreprise vise à atteindre une capacité de production de 15 000 tonnes métriques après deux ans d'exploitation.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

