Projet de loi n° 59 - L'Opposition officielle demande un régime moderne qui protège les travailleuses et les travailleurs et invite Jean Boulet à retourner à la table à dessin

QUÉBEC, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, l'Opposition officielle, dans le cadre du débat sur l'adoption de principe du projet de loi n° 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, a proposé à l'Assemblée nationale une motion visant à reporter de trois semaines l'étude du projet de loi.

La modernisation proposée par le gouvernement caquiste nécessite, de l'aveu du ministre Jean Boulet, davantage de réflexion et d'analyse. Malgré la fin des consultations particulières, la société civile québécoise demande davantage de consultations, souligne des reculs majeurs ainsi que de nombreux écueils au texte tel que proposé. De plus, un bon nombre de groupes et d'organismes continue de soumettre leurs mémoires.

Dans la foulée de la sortie des 18 directeurs de santé publique du Québec, parue dans La Presse, qui dénoncent le projet de loi, nous soulignons une fois de plus les multiples effets pernicieux et dangereux résultant des lacunes du projet de loi.

Selon le porte-parole de l'Opposition officielle en matière de Travail et d'Emploi, Monsef Derraji, la réforme doit, notamment, baser la classification des risques liés aux emplois sur les données scientifiques probantes de l'INSPQ et non sur les indemnités versées par la CNESST. Elle doit aussi utiliser une analyse différentiée selon les sexes pour mieux reconnaître les risques propres aux travailleuses. Elle doit également modifier la liste des maladies professionnelles reconnues à la lumière de la liste des maladies reconnues par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé et reconnaître, entre autres, la maladie de Parkinson dans le secteur agricole. De plus, elle doit s'assurer que tant les travailleuses et les travailleurs que les employeurs puissent continuer de bénéficier de l'expertise, neutre et indépendante, des médecins du réseau de la santé publique.

« La modernisation du régime de santé et sécurité est une occasion qui commande un résultat : la réussite. L'objectif, par la présentation de cette motion, se veut constructif afin de parfaire la réflexion découlant des consultations particulières qui se sont tenues à la Commission de l'économie et du travail du 19 au 22 janvier dernier. 30 des 53 groupes intéressés à participer à cet échange ont été entendus et plus de 85 mémoires ont été déposés. Notre objectif n'est pas de ralentir les travaux, mais bien de s'assurer d'avoir un régime qui fait de la prévention sa pierre d'assise et qui permet une réduction des lésions et des maladies professionnelles et conséquemment une réduction des coûts. Comme parlementaires, nous devons prendre le temps nécessaire pour analyser l'ensemble des commentaires reçus par les groupes afin d'être en mesure de faire une étude constructive en commission parlementaire par la suite. Je suis d'accord avec la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail et j'ai entendu les groupes en consultation, toutefois, le tout ne doit pas se faire au détriment de la santé et de la sécurité des travailleuses et des travailleurs. »

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Travail et d'Emploi et député de Nelligan.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec