Projet de loi 29, le gouvernement passe à l'action

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Au lendemain du dépôt du projet de loi no 29, Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées, par la ministre de la Justice et ministre responsable de l'application des lois professionnelles, MmeSonia Lebel, la présidente de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), MmeDiane Duval, félicite le gouvernement du Québec qui passe ainsi en mode action dans l'offre de services préventifs en soins buccodentaires.

Pour la présidente de l'Ordre, le gouvernement fait preuve de courage, de détermination et d'une volonté certaine avec ce projet qui, rappelons-le, modifie le Code des professions afin de donner plus d'autonomie professionnelle aux hygiénistes dentaires. En procédant à ces changements dans le champ d'exercice de l'hygiène dentaire, le gouvernement met en œuvre sa philosophie : « du bon professionnel, au bon endroit et au meilleur coût possible ». En ce faisant, le Québec se met vraiment en mode rattrapage en matière de santé buccodentaire et de services préventifs. Avec ce projet de loi tant attendu, la ministre de la Santé et des Services de santé, MmeDanielle McCann, reconnait ainsi le rôle important que peuvent jouer les hygiénistes dentaires pour l'atteinte des objectifs gouvernementaux, particulièrement en matière de prévention.

Pour la présidente de l'Ordre : « La ministre McCann peut compter sur l'entière coopération de l'OHDQ pour travailler dans un esprit collaboratif à une meilleure offre de services en santé buccodentaire avec tous les intervenants impliqués. Face aux iniquités sociales et de santé, l'OHDQ a à cœur la santé des personnes à faible revenu, celles vivant en régions éloignées, les familles, les jeunes, les aînés tout comme les personnes ne bénéficiant pas de la couverture d'une assurance dentaire. En matière de prévention, les hygiénistes dentaires peuvent jouer un rôle majeur auprès de toutes ces clientèles. »

L'Ordre entend profiter de la tenue de la commission parlementaire visant à faire l'étude de ce projet de loi pour exprimer, dans un esprit constructif, de quelle manière les hygiénistes dentaires peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs ministériels en matière de maintien d'une bonne santé buccodentaire. Le maintien et la prévention sont du reste au cœur de la formation et des activités professionnelles des hygiénistes dentaires du Québec.

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

SOURCE ORDRE DES HYGIENISTES DENTAIRES DU QUEBEC