ProjectCompany,Inc Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ProjectCompany,Inc Registered lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5.53 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProjectCompany,Inc Registered ein EPS von -5.740 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat ProjectCompany,Inc Registered im vergangenen Quartal 1.54 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProjectCompany,Inc Registered 1.28 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch