Progyny: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Progyny hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Progyny 0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 341.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 313.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch