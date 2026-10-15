PROGRIT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PROGRIT hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 31.96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9.93 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

PROGRIT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.51 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 90.33 JPY. Im Vorjahr waren 71.15 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PROGRIT 7.65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33.05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch