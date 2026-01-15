|
PROGRIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PROGRIT präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24.98 JPY gegenüber 26.25 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.68 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
