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28.08.2026 06:37:00
Progressive Planet Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Progressive Planet Solutions gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Umsatzseitig wurden 6.5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Progressive Planet Solutions 4.6 Millionen CAD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0.010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 23.20 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 18.85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 19.52 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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