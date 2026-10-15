Progressive hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Progressive äusserte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat Progressive 23.18 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3.02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch