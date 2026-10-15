PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 20.40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38.33 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.47 Milliarden JPY gegenüber 1.43 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch