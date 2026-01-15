|
15.01.2026 06:37:00
PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor
PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.87 JPY gegenüber 35.86 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.68 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekord letztlich höher -- DAX geht leichter in den Feierabend -- Wall Street schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich höher -- Nikkei erstmals über 54'000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt notierte zur Wochenmitte im Plus. Der DAX verbuchte moderate Verluste. Die Wall Street zeigte sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.