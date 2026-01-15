PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered legte Quartalsergebnis vor

PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered lud am 14.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 40.87 JPY gegenüber 35.86 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PROGRESS TECHNOLOGIES GROUP,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.68 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

