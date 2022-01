Progress Software zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Progress Software hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.01.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2021 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.920 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Progress Software 0.910 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.37 Prozent auf 143.7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 129.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Progress Software hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 3.87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 3.09 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Progress Software im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22.16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 557.30 Millionen USD. Im Vorjahr waren 456.21 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3.70 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 545.19 Millionen USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch