Progress Software: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Progress Software hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.55 USD. Im letzten Jahr hatte Progress Software einen Gewinn von 0.440 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 246.0 Millionen USD – eine Minderung von 1.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 249.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch