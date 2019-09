Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Le gouvernement du Québec octroie plus de 614 000 $ à la municipalité de Chesterville

CHESTERVILLE, QC, le 29 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a profité de l'inauguration de la caserne de pompiers et du garage municipal de Chesterville pour annoncer l'octroi d'une aide financière de 614 250 $ pour ce projet.

Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de ces travaux par l'entremise du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). La Municipalité a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant 945 000 $.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour toute la communauté de Chesterville, mais surtout pour les employés municipaux qui disposeront d'un milieu de travail spacieux, sécuritaire, moderne et performant. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

« L'inauguration d'aujourd'hui est un résultat tangible des efforts concertés entre les divers paliers gouvernementaux. Nous devons être fiers et nous en féliciter lorsque des projets structurants se réalisent, et ce, au bénéfice des générations futures. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Partout au Québec, nous travaillons en collaboration avec nos différents partenaires pour répondre aux besoins des collectivités et pour favoriser leur développement. Nous continuerons d'investir dans l'amélioration des infrastructures municipales, contribuant ainsi à la vitalité de nos régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le conseil de la Municipalité de Chesterville est fier d'inaugurer sa nouvelle caserne. Les améliorations apportées sont considérables et permettront au service de prévention des incendies d'intervenir encore plus rapidement en cas de situation d'urgence. Conjointement à sa nouvelle politique de sécurité civile et à l'implantation d'une nouvelle application appelée Echo, la Municipalité déploie ces moyens afin de bonifier la qualité de vie à Chesterville. »

Vincent Desrochers, maire de Chesterville

Faits saillants :

Le projet consistait en l'agrandissement de la caserne de pompiers et à l'ajout d'un garage municipal annexé au bâtiment existant. Les travaux comprenaient également l'aménagement d'espaces communs, notamment des espaces de bureau, une salle de repos et de formation ainsi que des salles de bain et un vestiaire.

Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, c'est plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

