Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 08:12:27
Prognose wird angehoben: Quartalsgewinn von Siemens klettert um 16 Prozent
Siemens läuft es - gleich mehrfach. Die Sparte Healthineers profitiert von US-Zollerstattungen, die Auftragsbücher des Gesamtkonzerns sind voll wie nie. Und im Frühjahr verdient der Dax-Konzern fast 2,6 Milliarden Euro. Die Aktionäre dürfen sich freuen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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