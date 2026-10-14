KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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14.10.2026 14:20:38
Prognose gesenkt: Kion stapelt tiefer - Mittelfristziele verschoben
KION GROUPDer Sommer verläuft für Kion enttäuschend. Am Ende muss der Lagerlogistik-Spezialist seine Jahresziele nachjustieren. Die Bestellungen verfehlten die Erwartungen. Marktteilnehmer hatten die Entwicklung kommen sehen und reagieren besonnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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