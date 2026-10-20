adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 20:22:04
Prognose angepasst: Adidas meldet Rekord-Quartal
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
20.10.26
|Adidas erhöht Gewinnprognose nach Rekordquartal (AWP)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas reports record results and increases full-year profit outlook (EQS Group)
|
20.10.26
|EQS-Adhoc: adidas erzielt Rekordergebnisse und hebt Gewinnprognose für Gesamtjahr an (EQS Group)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
adidas am 20.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.