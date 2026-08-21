Profusa verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Profusa lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 151.80 USD. Im Vorjahresquartal waren -11475.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch