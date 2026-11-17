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17.11.2026 09:18:36
Profit vor Kontrolle? Vorwürfe gegen Deutsche Bank
FRANKFURT (awp international) - Die Deutsche Bank sieht sich erneut mit Vorwürfen konfrontiert, bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden über Jahre interne Kontrollen vernachlässigt zu haben. Internationale Medien werteten nach eigenen Angaben mehr als 15 Millionen interne Dokumente des Frankfurter Dax-Konzerns aus, die Journalisten zugespielt wurden. Darunter seien mehr als neun Millionen E-Mails sowie Berichte, Präsentationen und Kalendereinträge. An der Auswertung beteiligt waren unter anderem der "Spiegel", "ZDF frontal", die "New York Times" und die britische "Financial Times". Die Aktien der Bank gaben im frühen Handel kräftig nach.
Die Recherchen zeigten, "wie im grössten deutschen Geldhaus interne Warnungen vielfach übergangen wurden, um problematische Geschäfte fortzuführen oder neue Kunden zu gewinnen", schreibt "ZDF frontal". Der "Spiegel" berichtet, zugunsten des Profits seien bei Geschäften mit Mächtigen und Reichen die gesetzlichen Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden ("Know Your Customer"/KYC - auf Deutsch: "Kenne deinen Kunden") nicht so streng ausgelegt worden wie notwendig. Interne Kontrollen seien vernachlässigt worden, "um Kosten zu sparen und den Tradern nicht im Weg zu stehen".
Die Deutsche Bank erklärte: "Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte." Unter der Führung des seit April 2018 amtierenden Konzernchefs Christian Sewing habe die Deutsche Bank "einen grundlegenden Wandel durchlaufen". In den Jahren 2019 bis 2025 habe das Geldhaus sieben Milliarden Euro investiert, um ihre internen Kontrollen zu verbessern. "Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank." Allerdings gab es in den vergangenen Jahren wiederholt Durchsuchungen bei der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen./ben/DP/zb
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